Lotito | L’incontro di domani rappresenta l’occasione ideale per smentire i giudizi pessimistici espressi a inizio stagione

Il proprietario di una squadra di calcio ha dichiarato che l’incontro programmato per domani sarà un’opportunità per dimostrare che le valutazioni negative fatte all’inizio della stagione non si sono rivelate corrette. Ha aggiunto che questa partita potrebbe cambiare l’atteggiamento verso il percorso della squadra e che ci sono le condizioni per ottenere un risultato positivo. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di attesa prima della sfida.

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