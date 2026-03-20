A Orbetello si riapre il dibattito tra maggioranza e opposizione dopo le elezioni provinciali. La minoranza sostiene di essere lontana dai problemi concreti della città, mentre la maggioranza risponde con critiche e spiegazioni. La discussione si concentra sulle questioni locali e sull’operato delle amministrazioni in carica, senza coinvolgere figure specifiche o motivazioni personali.

ORBETELLO A Orbetello si riaccende il confronto politico tra maggioranza e opposizione, all’indomani delle recenti elezioni provinciali. Dalla maggioranza arriva una presa di posizione netta nei confronti delle forze di minoranza, giudicate "confuse, inconcludenti e lontane dai reali bisogni dei cittadini". Secondo l’Amministrazione guidata dal sindaco Casamenti, l’opposizione commetterebbe l’errore di confondere il voto espresso da 358 tra consiglieri comunali e sindaci della provincia — previsto dalla normativa per le elezioni provinciali — con quello dei cittadini del Comune di Orbetello. "La questione Provincia si è chiusa rapidamente, trattandosi di un’elezione di secondo livello, come stabilito dalla legge", sottolinea la maggioranza, che ribadisce come l’attenzione dell’azione amministrativa resti concentrata sulle priorità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La minoranza è lontana dai problemi reali"

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