Un uomo di 33 anni coinvolto in un omicidio a Vienna si è nascosto a Rimini, dove ha trascorso mesi in un appartamento di Marebello. Durante il periodo di latitanza, ha cambiato aspetto e usato documenti falsi per evitare l’arresto. La sua fuga si è conclusa quando le forze dell’ordine lo hanno individuato e arrestato, traendo in arresto anche altri soggetti coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità italiane e internazionali.

Rimini, 12 maggio 2026 – Per mesi ha vissuto nascosto in un appartamento apparentemente disabitato a Marebello, cambiando aspetto e utilizzando documenti falsi per sfuggire alla cattura. La sua latitanza si è conclusa ieri a Rimini, dove la Polizia di Stato ha arrestato il 33enne montenegrino Mili Bajramovi?, ritenuto dagli investigatori un elemento di alto livello del clan Škaljari, organizzazione criminale coinvolta nella guerra tra gruppi balcanici legati al traffico internazionale di droga. L’operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Rimini, guidata dal vice questore aggiunto Marco Masia, insieme al Servizio Centrale Operativo e agli specialisti di ENFAST Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omicidio a Vienna, la latitanza a Rimini: il movimento delle tende di casa tradisce il criminale 33enne

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