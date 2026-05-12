Lo Stato delle Cose Giletti rompe il silenzio sul futuro del programma

Da tivvusia.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giletti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha discusso del suo percorso professionale e del suo approccio alla televisione. In questa occasione, ha anche affrontato il tema del futuro del suo programma televisivo, senza fornire dettagli specifici sulle eventuali novità o cambiamenti previsti. La conversazione ha toccato aspetti legati alla sua carriera e alle scelte personali nel mondo dello spettacolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Massimo Giletti è tornato a parlare del suo percorso professionale e del suo modo di vivere la televisione in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore si è raccontato senza filtri, affrontando temi legati alla carriera, al carattere e al futuro del suo programma Lo Stato delle Cose. Nel corso della conversazione, il giornalista gli ha fatto notare come i suoi addii televisivi abbiano spesso fatto discutere nel corso degli anni, trasformandosi talvolta in semplici arrivederci. Una riflessione che ha dato a Giletti l’occasione per spiegare meglio il suo approccio al lavoro. Massimo Giletti: “Io lo chiamo carattere”. Il conduttore ha respinto l’idea di avere un “caratteraccio”, definendo invece il suo atteggiamento come una forma di libertà e coerenza personale.🔗 Leggi su Tivvusia.com

lo stato delle cose giletti rompe il silenzio sul futuro del programma
© Tivvusia.com - “Lo Stato delle Cose”, Giletti rompe il silenzio sul futuro del programma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lo Stato delle Cose GILETTI - LITE De Rensis Garofano - Prof Velardi commenta

Video Lo Stato delle Cose GILETTI - LITE De Rensis Garofano - Prof Velardi commenta

Notizie correlate

“Per un po’ staremo ancora qua, poi vedremo. Ad maiora”: Massimo Giletti chiude così la puntata de Lo Stato delle Cose. Quale sarà il futuro del programma Rai?Nei giorni scorsi la trasmissione è finita al centro della scena, complici le voci di una chiusura anticipata per l'"esaurimento del budget" fissata...

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo GilettiQuesta sera, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la...

Argomenti più discussi: Ciao Belli | Lo stato delle cose Giletti e i pavoni; Massimo Giletti: Hemingway corteggiò mia nonna. E alla stazione di Porta Nuova giocai a calcio con Zidane; La classifica dei talk show televisivi, Floris, Nuzzi e Giletti sul podio. Tutti i nomi; Massimo Giletti su Barbara D'Urso fuori da Mediaset: Mai amata la sua tv ma ha sempre funzionato.

Massimo Giletti, quando torna in onda Lo Stato delle Cose: scintille Rai e giallo sulla ripartenzaIl conduttore ha chiuso la stagione tra polemiche (interne) e smentite. Il programma dovrebbe riprendere regolarmente a settembre, ma non sono da escludere ripensamenti. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web