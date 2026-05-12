Massimo Giletti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha discusso del suo percorso professionale e del suo approccio alla televisione. In questa occasione, ha anche affrontato il tema del futuro del suo programma televisivo, senza fornire dettagli specifici sulle eventuali novità o cambiamenti previsti. La conversazione ha toccato aspetti legati alla sua carriera e alle scelte personali nel mondo dello spettacolo.

Massimo Giletti è tornato a parlare del suo percorso professionale e del suo modo di vivere la televisione in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore si è raccontato senza filtri, affrontando temi legati alla carriera, al carattere e al futuro del suo programma Lo Stato delle Cose. Nel corso della conversazione, il giornalista gli ha fatto notare come i suoi addii televisivi abbiano spesso fatto discutere nel corso degli anni, trasformandosi talvolta in semplici arrivederci. Una riflessione che ha dato a Giletti l’occasione per spiegare meglio il suo approccio al lavoro. Massimo Giletti: “Io lo chiamo carattere”. Il conduttore ha respinto l’idea di avere un “caratteraccio”, definendo invece il suo atteggiamento come una forma di libertà e coerenza personale.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Lo Stato delle Cose”, Giletti rompe il silenzio sul futuro del programma

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Lo Stato delle Cose GILETTI - LITE De Rensis Garofano - Prof Velardi commenta

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