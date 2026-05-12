Lo sport nella costituzione

È iniziata una nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” con un focus dedicato alla presenza dello sport nella Costituzione. La puntata esplora come i principi fondamentali riconosciuti dalla carta costituzionale si applicano al mondo dello sport e alle sue implicazioni legali. Oltre agli aspetti normativi, vengono analizzati i diritti e le responsabilità degli atleti e delle organizzazioni sportive. La trasmissione affronta anche le recenti questioni legali relative al settore.

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Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Nonostante la dolorosa sconfitta di Flavio Cobolli contro l’argentino Thiago Agustin Tirante, il bilancio resta comunque oltremodo positivo per l’Italia. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lo sport nella costituzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo sport nella costituzione Notizie correlate “Lo sport e la Costituzione italiana”, alla Canottieri Napoli si presenta il libro di Flavio D’AmbrosiSarà presentato il 28 aprile alle ore 15 nel salone de Gaudio del Circolo Canottieri Napoli il libro “Lo sport e la Costituzione italiana” di Flavio... Leggi anche: Artemis II, lo sport nella navicella Orion Argomenti più discussi: Palestre a scuola come bene comune, la legge per aprirle colma un vuoto; Pro Vercelli, Lo sport nella direzione giusta: appuntamento il 18 maggio 2026; Week-end con lo sport nazionale ed internazionale in città; Digital Invictus verso il finale: sport, Costituzione e giovani al centro dell’incontro alla Prampolini. Google butta fuori lo schermo(TG:e10838).ery - Results on X | Live Posts & Updates x.com Lo sport e la Costituzione italiana, alla Canottieri dibattito sui valori e la valenza socialeLo sport nella Costituzione italiana. Un modello inclusivo, la prima politica sociale per una città come Napoli che sta investendo tanto nello sport. L'esperienza delle Fiamme Oro ... ilmattino.it