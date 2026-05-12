Living Land | opportunità rivolte ai giovani a Mandello

Nel Comune di Mandello del Lario sono aperte le candidature per il progetto Living Land 2026, destinato ai giovani residenti. Il programma prevede due iniziative rivolte a fasce di età differenti, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in attività legate alla comunità. Le iscrizioni sono attualmente aperte e si rivolgono a chi desidera partecipare alle opportunità offerte dal progetto.

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