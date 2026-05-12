LIVE Havk Mladost-Pro Recco 7-9 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | Nicosia para un rigore di Kharkov!
Nella partita di pallanuoto valida per la Champions League 2026, la squadra ospite si è portata in vantaggio con un punteggio di 9-7 alla fine del secondo quarto. Durante il match, il portiere della squadra di casa ha parato un rigore calciato da uno degli attaccanti avversari. La partita è ripresa con il terzo quarto, con la palla che passa alla squadra di casa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.59? Inizia il terzo quarto, palla alla Havk Mladost. Finisce il secondo quarto, Havk Mladost-Pro Recco 7-9. 0.12? Rigore sbagliato di Kharkov, para Nicosia! 0.27? Goooooooooooooool, Granados riporta la doppia distanza, Havk Mladost-Pro Recco 7-9. 1.40? Gol di Nagaev Radulovic, non molla la squadra croata, Havk Mladost-Pro Recco 7-8. 2.54? Gol di Radulovic, che sfrutta una disattenzione ligure, Havk Mladost-Pro Recco 6-8. 3.20? Sbaglia il tiro Cassia davanti al portiere. 4.07? Goooooooooooooool di Patchliev su assist di Fondelli, Havk Mladost-Pro Recco 5-8. 4.29? Gol di Toncinic, rete in superiorità numerica, Havk Mladost-Pro Recco 5-7.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Havk Mladost-Pro Recco 0-0, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte!
Leggi anche: LIVE Havk Mladost-Pro Recco 2-3, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: gran gol di Durik!
Argomenti più discussi: LIVE Havk Mladost-Pro Recco, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in Croazia; Pallanuoto Champions League, Pro Recco e Brescia ai quarti: gare su Sky e Now; Havk Mladost-Pro Recco oggi, Champions League pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa, scatenata Ruiz Barril.
LIVE Havk Mladost-Pro Recco 6-8, Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA: gran gol di Durik!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.35' Gooooooooooooooool, Di Fulvio, ancora lui, Havk Mladost-Pro Recco 3-7. 7.40' Goooooooooooool, Di Fulvio ... oasport.it