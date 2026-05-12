LIVE Havk Mladost-Pro Recco 7-9 Champions League pallanuoto 2026 in DIRETTA | Nicosia para un rigore di Kharkov!

Nella partita di pallanuoto valida per la Champions League 2026, la squadra ospite si è portata in vantaggio con un punteggio di 9-7 alla fine del secondo quarto. Durante il match, il portiere della squadra di casa ha parato un rigore calciato da uno degli attaccanti avversari. La partita è ripresa con il terzo quarto, con la palla che passa alla squadra di casa.

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