Lite per uno stipendio non pagato | scatta l’aggressione a morsi… 35enne pontino perde un dito

Un confronto tra due uomini si è trasformato in una violenta aggressione a seguito di una disputa per uno stipendio non saldato. In poco tempo, uno dei presenti ha aggredito l’altro mordendogli le dita, causando la perdita di un dito. La lite è avvenuta in un ambiente lavorativo e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

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