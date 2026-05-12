Lite per uno stipendio non pagato | scatta l’aggressione a morsi… 35enne pontino perde un dito
Un confronto tra due uomini si è trasformato in una violenta aggressione a seguito di una disputa per uno stipendio non saldato. In poco tempo, uno dei presenti ha aggredito l’altro mordendogli le dita, causando la perdita di un dito. La lite è avvenuta in un ambiente lavorativo e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Doveva essere un confronto per chiarire alcune questioni lavorative rimaste in sospeso, ma in pochi minuti la situazione è degenerata in una violenta aggressione. È accaduto nel pomeriggio di ieri in un kebab pizzeria di via della Stazione, a Latina Scalo, dove due uomini sono finiti in ospedale dopo una lite scoppiata all’interno del locale. La discussione dopo il licenziamento. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 35 anni della zona si sarebbe presentato nel locale per discutere con il gestore alcune pendenze legate alla sua compagna, ex dipendente dell’attività, licenziata da poco. Al centro del confronto ci sarebbero state alcune spettanze economiche relative agli ultimi salari.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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