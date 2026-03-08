Ubriachi urlano a voce alta sotto casa sua 35enne scende e stacca il dito a morsi a uno di loro
Dopo aver sentito urla e schiamazzi provenire sotto casa, un uomo di 35 anni è uscito sul balcone e ha affrontato i presenti. Durante l’alterco, ha morso e staccato il dito di uno dei soggetti coinvolti. L’episodio si è verificato in una zona residenziale, dove un gruppo di persone, visibilmente ubriache, disturbava la quiete del quartiere.
