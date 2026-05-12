Negli ultimi giorni si è tornato a discutere della possibilità di un negoziatore europeo incaricato di parlare con Putin, nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. La questione ha suscitato attenzione, con alcuni commentatori che indicano l’importanza di individuare un rappresentante adatto a dialogare con le autorità russe. La discussione si concentra sui requisiti e sulle caratteristiche che dovrebbe avere questa figura per svolgere il ruolo in modo efficace.

Negli ultimi giorni la guerra in Ucraina è tornata alla ribalta, in particolare la possibilità – auspicata da molti ma non da tutti – che possa finire presto. Il Presidente dell’UE Antonio Costa ha aperto uno spiraglio, non tanto sul nome di Schroder, ma sull’opportunità di andare a vedere se quello di Putin sia un bluff o meno. Dagli altri leaders UE silenzi più o meno imbarazzati, salvo il Governo tedesco che ha seccamente escluso l’ipotesi Schroeder. L’identikit di un eventuale negoziatore ideale dell’UE presenta diversi problemi, tuttavia, tre requisiti andrebbero soddisfatti: In primo luogo, dovrebbe essere una personalità di altissimo livello politico, quindi un ex Presidente o Primo Ministro di un paese membro e, meglio ancora, con all’attivo anche un incarico nelle istituzioni UE.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’inviato europeo per parlare con Putin? Ecco l’identikit del negoziatore ideale

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