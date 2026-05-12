Un ingegnere ha applicato un metodo matematico per ottimizzare la monetizzazione su Instagram. La sua strategia si basa su approcci ingegneristici e analisi numeriche, distinguendosi dalla maggior parte dei marchi che si affidano all’intuizione o alle variazioni degli algoritmi. Questo metodo consente di convertire i profili social in strumenti di guadagno, sfruttando un modello strutturato e preciso.

I numeri non mentono, nemmeno su Instagram. Mentre la maggior parte dei brand si affida all’intuizione o alla volatilità degli algoritmi, esiste un approccio che trasforma i profili social in asset aziendali attraverso il rigore dell’ingegneria. Gabriele Venturini, conosciuto online come GabrySolution, ha decodificato il linguaggio dei social media applicando la logica analitica al marketing digitale. Il suo “Metodo Solution” non insegna a cercare follower, ma a costruire ecosistemi capaci di generare fatturato reale e costante. Gabriele Venturini, fondatore di GabrySolution srl L’integrazione tra competenze tecniche e business nasce da una solida formazione come ingegnere informatico.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’ingegnere che ha trasformato Instagram in una formula matematica (che genera fatturato)

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