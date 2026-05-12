Secondo un’indagine, l’80% degli italiani si aspetta un peggioramento della situazione economica nei prossimi mesi, mentre il 70% ha già notato gli effetti dell’instabilità geopolitica sulle proprie finanze. Le persone intervistate riferiscono di aver modificato le proprie abitudini di spesa e di aver adottato misure di risparmio per fronteggiare le difficoltà crescenti. I dati riflettono un clima di incertezza che coinvolge molte famiglie del paese.

Un impatto deciso sull’oggi, una dominante e diffusa preoccupazione per il domani. La percezione degli italiani dell’attuale crisi economica e del caro carburanti, derivanti dalle fortissime tensioni geopolitiche (dallo scontro tra Usa e Iran e prima ancora dalla guerra ucraina passando per la battaglia sui dazi ), si muove su queste due principali direttrici. A dirlo è un sondaggio realizzato per Il Sole 24 Ore dall’istituto Noto Sondaggi che rileva, e in questa misura è un dato abbastanza inedito, come sette italiani su dieci avvertano già nella loro quotidianità gli effetti economici delle guerre internazionali. Un impatto che è registrato a prescindere dall’età (più colpiti i giovani e gli adulti, meno gli anziani) e dalla regione in cui si vive.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’impatto delle crisi ridisegna le spese: così gli italiani provano a risparmiare

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