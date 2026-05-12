Le autorità europee hanno avviato un monitoraggio sui passeggeri della nave da crociera Hondius, dopo che è stato segnalato un focolaio di hantavirus a bordo. Tutti i viaggiatori sono stati evacuati dalla nave, ma le misure di sorveglianza sanitaria continuano a essere in vigore. La situazione ha portato a un aumento delle precauzioni nelle operazioni di controllo e nelle attività di monitoraggio delle persone coinvolte.

Tutti i passeggeri della nave da crociera Hondius sono stati evacuati, ma l’allerta sanitaria legata al focolaio di hantavirus scoppiato a bordo resta alta. La nave, arrivata nei giorni scorsi a Tenerife dopo una lunga navigazione nell’Atlantico meridionale, è ripartita verso i Paesi Bassi con un equipaggio ridotto per essere disinfettata, mentre decine di persone rimpatriate in vari Paesi sono ora sotto osservazione sanitaria. Il bilancio provvisorio è di tre morti e almeno sette contagi confermati. Tra i casi più preoccupanti, scrive l’Ansa, c’è quello di una cittadina francese ricoverata in terapia intensiva e quello di un cittadino statunitense risultato positivo al virus Andes, la variante più aggressiva degli hantavirus.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Europa monitora i passeggeri della Hondius dopo il focolaio di hantavirus

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Il Ministero della Salute monitora con #ECDC e @WHO il focolaio di #Hantavirus sulla nave MV Hondius al largo di Capoverde. Per l’ECDC il rischio per la popolazione europea è molto basso. salute.gov.it/new/it/news-e-… x.com

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