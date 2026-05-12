L’equipe di emergenza-urgenza e area critica in cattedra a Roma

A Roma si è svolto un incontro dedicato all’emergenza-urgenza e all’area critica, con la partecipazione dei professionisti del Dipartimento emergenza-urgenza e area critica dell’Ausl di Piacenza. La sessione ha visto in prima linea il team guidato da Ruggero Massimo Corso. L’evento ha coinvolto operatori e specialisti impegnati in ambiti di pronto intervento e assistenza intensiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un appuntamento che ha visto in prima linea i professionisti del Dipartimento emergenza-urgenza e area critica dell’Ausl di Piacenza guidato da Ruggero Massimo Corso. L’equipe è stata infatti protagonista, negli scorsi giorni a Roma, al congresso nazionale Saqure 2026 (Safety, Quality.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Emergenza climatica: l’urgenza di una transizione tra crisi e risorseIl tempo delle riflessioni teoriche è definitivamente tramontato, lasciando il posto a una realtà che non ammette più procrastinazioni. Medicina di emergenza-urgenza, Simeu festeggia 25 anni guardando al futuroSi apre alla Mostra d’Oltremare di Napoli il XIV Congresso Nazionale di Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza. Argomenti più discussi: Tecnologia e umanizzazione delle cure in Area Critica, meeting Aaroi-Emac; 12 maggio nel segno della formazione che diventa eccellenza; Enrichens promuove il riordino del 118 al centro di polemiche: Un sistema ben integrato funziona; Chirurgia mini invasiva, all’ospedale Ingrassia gastrectomia su paziente di 90 anni in anestesia locale. TRASER (@TRASERsrl) / Posts / X x.com I professionisti del Dipartimento emergenza-urgenza dell’Ausl di Piacenza protagonisti a RomaUn appuntamento che ha visto in prima linea i professionisti del Dipartimento emergenza-urgenza e area critica dell’Ausl di Piacenza guidato da Ruggero ... piacenzasera.it