Legge elettorale Tajani apre al dialogo con le opposizioni | Lavoriamo insieme

Il vicepremier ha annunciato la disponibilità del governo a confrontarsi con le opposizioni sulla legge elettorale, sottolineando l'intenzione di lavorare insieme. Ha precisato che l’obiettivo è approvare una normativa che assicuri stabilità e governabilità, indipendentemente da chi vincerà le elezioni. Il governo si mostra aperto a discussioni e confronti per arrivare a un accordo condiviso.

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“Noiabbiamo una proposta e siamo disposti a discutere, se poi non vogliono è una scelta loro. L’abbiamo sempre detto,la legge elettorale va fatta insieme all’opposizione: la maggioranza fa una proposta, poi ci si siede intorno ad un tavolo, altrimentiil ‘no’ diventa pretestuoso“. Con queste decise parole, il ministro degli EsteriAntonio Tajaniha commentato le recenti dichiarazioni del Pd a proposito del tavolo con le opposizioni per la definizione della legge elettorale. Tajani ha così risposto alle dichiarazioni del responsabile Riforme della segreteria PdAlessandro Alfieri, che aveva accusato la maggioranza diopportunismo. “Non esiste che...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Legge elettorale, Tajani apre al dialogo con le opposizioni: “Lavoriamo insieme” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Legge elettorale, Tajani: “Disponibili al confronto con le opposizioni, ma serve dialogo reale”ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del governo sulla riforma elettorale Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la disponibilità della... Legge elettorale: il Centrodestra punta al dialogo con le opposizioni? Punti chiave Come cambierà il premio di maggioranza per evitare il blocco giudiziario? Chi sono gli esperti che mettono in dubbio la nuova riforma?... Argomenti più discussi: Tajani apre sulla legge elettorale: Va migliorata; Legge elettorale: Meloni, Tajani, Salvini e Lupi tentano la mediazione. Appello di 120 costituzionalisti: Siamo preoccupati, è un Premierato di fatto; Nuova legge elettorale, la premier adesso accelera. Tajani riunisce FI: Calma; Riforma elettorale, la maggioranza accelera sullo Stabilicum: confronto tra Meloni, Salvini e Tajani. Sulla legge elettorale Giorgia #Meloni apre alle opposizioni dopo il vertice con Antonio #Tajani e Matteo #Salvini #governo #11maggio #iltempoquotidiano iltempo.it/politica/2026/… x.com Nuova legge elettorale, governo apre a confronto. Tajani: Opposizione dica cosa vuoleLeggi su Sky TG24 l'articolo Legge elettorale, governo propone tavolo a opposizioni. Pd: No condizioni per dialogo ... tg24.sky.it