Un professore ha commentato la recente riforma elettorale, affermando che questa si inserisce in un quadro che richiama le proposte antecedenti alla legge fascista Acerbo. Secondo lui, la modifica ha come effetto quello di ridurre la rappresentanza parlamentare attraverso l’uso delle liste bloccate. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di questa scelta legislativa, senza entrare nel merito delle opinioni politiche o delle motivazioni dietro la proposta.

La riforma messa in campo “ svilisce la rappresentanza parlamentare con le liste bloccate ” e può dare “un premio eccessivo alla coalizione vincitrice, opera l’attribuzione del premio al Senato a livello nazionale” e questo rischia l’incostituzionalità, “non assicura coerenza tra le due Camere, viene presentata a ridosso della fine della legislatura rischiando di violare” le prescrizioni del Consiglio d’Europa”. Lo ha detto Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università di Roma Sapienza, nel corso delle audizioni in commissione Affari Costituzionali sulla legge elettorale, in corso alla Camera dei deputati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, il professore Lanchester: “Riforma in linea con proposte che portarono a legge fascista Acerbo”

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