L' egemonia sottoculturale della destra

In alcune parti della destra, si nota una frequente citazione di Gramsci, spesso associandolo a figure fasciste o a gruppi considerati improbabili. Questa tendenza si riscontra anche nel modo in cui vengono presentate alcune idee e riferimenti culturali, con un uso che sembra voler legittimare posizioni politiche attraverso riferimenti storici. La discussione si concentra su come questi riferimenti siano integrati nel discorso pubblico e politico di alcuni gruppi di destra.

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