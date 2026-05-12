L’egemonia della sottocultura genera mostruosità

Da quando un nuovo governo è entrato in carica, si sono intensificati i dibattiti tra le forze di destra riguardo alla presenza e al ruolo della sinistra nella cultura nazionale. Alcuni esponenti della destra esprimono l’intenzione di modificare l’attuale equilibrio culturale, ritenendo che l’egemonia della sinistra abbia influito sulla società. Questa tensione si manifesta in discussioni pubbliche e nelle dichiarazioni di politica interna, riflettendo le diverse visioni sul futuro del panorama culturale.

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Il sonno della ragione genera mostri, è vero, ma anche l’egemonia della sottocultura può fare danni. Da quando Giorgia Meloni è al governo si assiste ad un continuo arrovellamento di parte di certa destra italiana che vorrebbe smantellare la cosiddetta “egemonia culturale della sinistra”.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'egemonia sottoculturale della destraAlla destra (non a tutta, beninteso) piace Gramsci, lo cita in continuazione, lo mette fra i fascisti immaginari o tra gli amici improbabili. Zitti e Boni | La sinistra e l'egemonia della castaAntonio Gramsci aveva capito tutto: per cambiare il mondo bisogna occupare i posti di potere.