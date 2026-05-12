Il 12 maggio 2026, Legambiente Arezzo ha invitato i candidati alle prossime amministrative a presentare le loro proposte per una visione della città che metta al centro la sostenibilità ambientale. L’associazione richiede un approccio che integri gli aspetti sociali, culturali ed economici, sottolineando l’importanza di riflettere su come le scelte future possano influenzare l’ambiente e la qualità della vita in città.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Legambiente Arezzo chiede ai candidati una visione coerente della città, che unisca gli aspetti sociali, culturali ed economici attorno al tema centrale della sostenibilità ambientale. Il che comporta ridare dignità agli strumenti di programmazione, d’informazione e di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative e al recupero di una modalità di azione coesa e unitaria fra differenti uffici e assessorati, superando la frammentazione degli interventi e delle competenze che ha caratterizzato questi ultimi anni. Proponiamo visioni e insieme ambiti concreti di intervento in cui è possibile, da subito, avviare trasformazioni visibili e misurabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legambiente Arezzo chiede ai candidati una visione della città con al centro la sostenibilità ambientale

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