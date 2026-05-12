A cinquant giorni dalla sconfitta al referendum, il governo si trova al centro di continue discussioni tra i ministri. Le tensioni riguardano vari aspetti delle politiche adottate e le modalità di gestione delle riforme ancora in corso. Le divergenze si manifestano pubblicamente e alimentano le incertezze sulla stabilità della maggioranza. La situazione riflette un quadro di scontri interni che coinvolgono diversi settori della compagine di governo.

Cinquanta giorni dopo la sconfitta al referendum, i ministri bisticciano tra loro persino nella chat di gruppo su WhatsApp Sono passati cinquanta giorni dalla sconfitta subìta dal governo al referendum costituzionale, e da quel momento le divisioni all’interno della destra si sono rese parecchio evidenti. In questo periodo Giorgia Meloni voleva dare nuovo slancio alla sua coalizione ribadendo l’unità d’intenti. E invece ogni settimana aumentano le materie su cui i partiti della maggioranza bisticciano tra loro: dalle nomine nelle autorità pubbliche alla riforma della legge elettorale; dalla politica internazionale alla questione della Biennale di Venezia; dalla legge sul fine vita ai rapporti con l’Unione Europea nelle faccende economiche.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le tante cose su cui il governo sta litigando con se stesso

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From Despised Wife To Medical Queen, Her Cold Prince Secretly Lost His Heart!

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Io non ho capito una cosa su Garlasco (in verità tante sono le cose che non ho capito però ce n’è una che mi colpisce più delle altre). Perché si incazzano per Garlasco? Perché sui social si sono persone (esperte o presunte tali) che bisticciano per Garlasco? x.com

Meloni, non concordo con Trump su tante cose e glielo dico. Ue e Nato le direttriciCon Trump su tante cose non sono d'accordo, io penso ad esempio che il diritto internazionale vada difeso e quando saltano le regole siamo tutti molto più esposti. Quando non sono d'accordo lo dico a ... ansa.it