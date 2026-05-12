Le ripetute vessazioni poi la morte a 26 anni | a processo il fidanzato
Un procedimento legale è stato avviato nei confronti di un uomo di 36 anni di Casarano, accusato di aver maltrattato una giovane donna di 26 anni di Ruffano. La donna è stata trovata senza vita il 6 gennaio 2024, con una sciarpa intorno al collo, sulla pensilina di una fermata dell’autobus. L’udienza preliminare si è conclusa con il rinvio a giudizio dell’uomo.
CASARANO - Si è conclusa con il rinvio a giudizio l’udienza preliminare a carico di Davide Falcone, il 36enne di Casarano accusato di maltrattamenti nei confronti di Roberta Bertacchi, la 26enne di Ruffano trovata senza vita il 6 gennaio 2024 con una sciarpa intorno al collo sulla pensilina del.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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