Le ripetute vessazioni poi la morte a 26 anni | a processo il fidanzato

Un procedimento legale è stato avviato nei confronti di un uomo di 36 anni di Casarano, accusato di aver maltrattato una giovane donna di 26 anni di Ruffano. La donna è stata trovata senza vita il 6 gennaio 2024, con una sciarpa intorno al collo, sulla pensilina di una fermata dell’autobus. L’udienza preliminare si è conclusa con il rinvio a giudizio dell’uomo.

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