’Le notti eretiche’ conquistano il pubblico

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì e sabato sera il Teatro Comunale ha riaperto le sue porte, ospitando uno spettacolo intitolato “Le notti eretiche”. La serata ha visto alternarsi musica da ballare, una lectio e un’esibizione al pianoforte, tutte firmate dall’autore e drammaturgo Alessandro Baricco. L’evento ha attirato il pubblico presente, che ha seguito con attenzione le diverse performance proposte.

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Musica da ballare, lectio ed esibizione al piano. Firmato Alessandro Baricco. Venerdì e sabato sera il Teatro Comunale ha riaperto le porte. Il pubblico però questa volta, in attesa della grande riapertura del 14 febbraio 2027, non si è seduto in platea, ma ha potuto passeggiare e danzare direttamente sul palco della Sala Bibiena. Un evento unico dove testo, musica elettronica e canto gregoriano si sono intrecciati in queste due ‘ Notti eretiche ’ che hanno coinvolto oltre 600 persone. Tantissimi i giovani che hanno deciso di partecipare a momenti magici e gratuiti. Un format in cui la presentazione letteraria si è trasformata in un evento unico e irripetibile, sfuggevole a ogni definizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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