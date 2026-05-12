’Le notti eretiche’ conquistano il pubblico

Venerdì e sabato sera il Teatro Comunale ha riaperto le sue porte, ospitando uno spettacolo intitolato “Le notti eretiche”. La serata ha visto alternarsi musica da ballare, una lectio e un’esibizione al pianoforte, tutte firmate dall’autore e drammaturgo Alessandro Baricco. L’evento ha attirato il pubblico presente, che ha seguito con attenzione le diverse performance proposte.

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