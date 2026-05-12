Recentemente sono emerse dichiarazioni che attribuiscono alle organizzazioni criminali il controllo di attività illecite dall’interno delle carceri. Si parla di un’estorsione che coinvolge imprenditori di una città nel sud Italia, con riferimenti a un carcere locale. Le affermazioni accusano il Governo e l’Amministrazione Penitenziaria di non riuscire a garantire la sicurezza pubblica, suggerendo che le mafie operino senza ostacoli anche dall’interno delle strutture detentive.

"Le mafie comandano dal carcere: il Governo e l’Amministrazione Penitenziaria incapaci di garantire la sicurezza dei cittadini oltre ogni ragionevole dubbio" “L’estorsione dal carcere di Foggia contro imprenditori foggiani, purtroppo, non èun’eccezione. Con sempre maggiore frequenza da carceri pugliesi, campane, siciliane ecalabresi si continua a svolgere attività criminali con estorsioni e minacce. È questa solo lapunta dell’iceberg dell’emergenza sicurezza per i cittadini perché tutta questa attivitàcriminale si ripercuote direttamente contro chi sta fuori”. Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo,segretario del F.S.A.-C.N.P.P.S.PP. (Sindacato...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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