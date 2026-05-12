Le allergie primaverili rappresentano una delle condizioni più diffuse durante i mesi di transizione tra inverno e primavera
Con l’arrivo della primavera si verifica un aumento dei pollini e di altri agenti ambientali nell’aria, che può portare a episodi di allergie stagionali. Questi disturbi sono tra i più comuni in questo periodo dell’anno, coinvolgendo molte persone. La presenza di tali sostanze nell’atmosfera rende frequenti sintomi come starnuti, naso che cola e occhi irritati. Le allergie primaverili rappresentano quindi una condizione molto diffusa tra chi si trova a vivere questa stagione.
, quando pollini e agenti ambientali aumentano la loro presenza nell’aria. In questo contesto, gli integratori alimentari vengono sempre più spesso considerati un supporto complementare per contribuire al benessere delle vie respiratorie e modulare la risposta immunitaria. Gli integratori per allergie primaverili non sostituiscono i trattamenti farmacologici, ma sono formulazioni che possono contenere sostanze naturali come quercetina, vitamina C, vitamina D, zinco, bromelina ed estratti vegetali come perilla o ribes nero.🔗 Leggi su Amica.it
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