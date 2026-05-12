L’allenamento di rifinitura della squadra si è svolto alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con la presenza di Marcus Thuram, che ha partecipato regolarmente. La sua presenza ha suscitato alcune aspettative sulla sua possibile titolarità in vista della partita, mentre la scelta finale dell’allenatore potrebbe essere influenzata da questa presenza. La decisione sulla formazione definitiva sarà annunciata nelle prossime ore.

L’attaccante francese si è allenato con la squadra alla vigilia della finalissima di Coppa Italia Quasi un po’ a sorpresa, Marcus Thuram era regolarmente presente all’allenamento di rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Thuram e Chivu (Ansa) – Calciomercato.it Nell’allenamento di lunedì il francese aveva accusato un fastidio muscolare, che alla fine si è rivelato meno grave del previsto. Il figlio d’arte è alle prese con un piccolo indurimento del muscolo, che però non preoccupa lo staff medico nerazzurro e Chivu dopo gli accertamenti svolti questa mattina prima dell’allenamento ad Appiano Gentile. Inter, le ultime sulle condizioni di Thuram.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Inter, Thuram titolare per la finale? La scelta di Chivu

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