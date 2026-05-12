L’avvocato di Marco Poggi | Metodi inquisitori non capisco perché hanno intercettato i genitori di Chiara

Durante una diretta su YouTube, l’avvocato di Marco Poggi ha criticato i metodi dell’indagine in corso sul delitto di Garlasco, definendoli “inquisitori”. Ha inoltre espresso sorpresa per il fatto che siano state intercettate le conversazioni dei genitori della vittima. La procura ha identificato Andrea Sempio come possibile autore del delitto, con il suo ruolo al centro delle indagini.

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