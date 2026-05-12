L’avvocato di Marco Poggi | Metodi inquisitori non capisco perché hanno intercettato i genitori di Chiara
Durante una diretta su YouTube, l’avvocato di Marco Poggi ha criticato i metodi dell’indagine in corso sul delitto di Garlasco, definendoli “inquisitori”. Ha inoltre espresso sorpresa per il fatto che siano state intercettate le conversazioni dei genitori della vittima. La procura ha identificato Andrea Sempio come possibile autore del delitto, con il suo ruolo al centro delle indagini.
Durante la diretta Youtube di Fanpage.it, l'avvocato di Marco Poggi, Francesco Compagna, ha definito "inquisitori" i metodi della nuova indagine sul delitto di Garlasco che vedono Andrea Sempio, amico di infanzia del suo assistito, come killer di Chiara Poggi. "Comprendo la scelta di intercettare Marco in virtù del suo rapporto con Sempio, ma è incomprensibile l'intercettazione dei genitori di Chiara".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Delitto di Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi: “Sempio è braccato e intercettato come in un Truman Show”Francesco Compagna, avvocato di Marco Poggi, non crede alla colpevolezza di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco.
L’avvocato di Marco Poggi smonta l’accusa a Sempio: “Ricostruzione fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Mai cercata sul cellulare”Garlasco (Pavia), 3 maggio 2026 - "Riteniamo che si tratti di una ricostruzione assolutamente fantasiosa".
Argomenti più discussi: Garlasco, Francesco Compagna avvocato di Marco Poggi difende Andrea Sempio: Non c'entra nulla col delitto; L'avvocato dei Poggi: Ma quale svolta, sono suggestioni destinate presto a sgonfiarsi; Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Gli interrogatori di Andrea Sempio (che non risponderà), Marco Poggi e delle gemelle Cappa: cosa succede nel caso del delitto di Garlasco.
Il contributo di Marco è importante perché si parla dell'ossessione di un suo amico (Sempio ndr) per sua sorella. Possibile che nessuno se ne sia accorto? A parlare nella live Youtube di Fanpage.it è Francesco Compagna, l'avvocato di Marco Poggi. facebook
Come nasce una fake news su #Garlasco: il caso di Roberta Bruzzone e l’avvocato di Marco Poggi x.com
L'avvocato di Marco Poggi: 'L'audio di Sempio non è una confessione' reddit
Delitto di Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi: Sempio è braccato e intercettato come in un Truman ShowFrancesco Compagna, avvocato di Marco Poggi, non crede alla colpevolezza di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Lo stesso Marco Poggi, durante l’interrogatorio al quale è stato sottoposto come pers ... tpi.it