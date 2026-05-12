Lautaro suona la carica | Inter l’obiettivo è la doppietta Scudetto-Coppa

Il capitano dell'Inter ha parlato del momento della squadra e delle sfide imminenti, sottolineando la volontà di conquistare sia lo Scudetto che la Coppa. In un’intervista rilasciata a Sport Mediaset, ha commentato le prossime partite e le insidie che si presenteranno durante il cammino. Lautaro Martínez ha espresso la determinazione dei nerazzurri nel perseguire due obiettivi importanti per la stagione.

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di Lorenzo Vezzaro Il capitano nerazzurro Lautaro Martìnez analizza il momento della squadra e le insidie della sfida dell’Olimpico ai microfoni di Sport Mediaset. A poche ore dalla finale dell’Olimpico, Lautaro Martinez ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sulle insidie che attendono i campioni d’Italia. Dopo aver dominato il campionato, l’attaccante argentino mette nel mirino il secondo trofeo stagionale, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia nonostante il tricolore già conquistato. LA FINALE E L’AVVERSARIO – « Sono due anni che non siamo riusciti a vincere la Coppa Italia. Quest’anno abbiamo fatto un ottimo lavoro, la finale è meritata.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro suona la carica: «Inter, l’obiettivo è la doppietta Scudetto-Coppa» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Inter, Lautaro torna per la doppietta. Scudetto subito, poi la Coppa Italia Lautaro Martinez a DAZN suona la carica: «Dobbiamo cambiare marcia subito verso Inter-Roma»di Lorenzo Vezzaro Lautaro Martinez analizza il momento nerazzurro alla vigilia del big match: il capitano chiede una sterzata decisa per blindare il... Si parla di: Ultimissime Inter LIVE | Lautaro e bastoni verso il rientro Chivu prepara l’assalto; Le pagelle dell’Inter campione d’Italia | Chivu da lode Lautaro il migliore ma la sorpresa è Zielinski. Coppa Italia, Lautaro suona la carica: Abbiamo vinto lo scudetto. Ora la coppaL'Inter si prepara alla finale di Coppa Italia, a presentare la sfida ci ha pensato Lautaro Martinez, ecco le parole del capitano: ... spaziointer.it