Lautaro Martinez resta all’Inter ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro

Lautaro Martinez, attualmente capitano dell’Inter, ha un contratto di lunga durata con il club e viene considerato un elemento importante all’interno della rosa, con una presenza costante negli ultimi anni. Le voci di mercato riguardanti un possibile trasferimento continuano a circolare, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La sua posizione all’interno della squadra sembra stabile, ma le trattative e le indiscrezioni restano un argomento di attenzione.

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