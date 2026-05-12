Lautaro Martinez resta all’Inter ne siete proprio sicuri? Pressing totale sul Toro
Lautaro Martinez, attualmente capitano dell’Inter, ha un contratto di lunga durata con il club e viene considerato un elemento importante all’interno della rosa, con una presenza costante negli ultimi anni. Le voci di mercato riguardanti un possibile trasferimento continuano a circolare, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La sua posizione all’interno della squadra sembra stabile, ma le trattative e le indiscrezioni restano un argomento di attenzione.
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Lautaro Martínez lidera al Inter ¿El 9 más infravalorado del mundo
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Il capitano spegne ogni sirena: Lautaro Martinez giura fedeltà eterna all'Inter con un Sì, certo che carica l'ambiente. #Lautaro #Inter #Capitano #Calciomercato #internews24 facebook
Lazio-Inter 0-3: l’Inter cambia strada, ma resta efficace Gol di Lautaro Martínez, Sucic e Mkhitaryan. L’Inter continua la sua corsa, ormai più di gestione che di necessità, con un’altra prestazione convincente. La cosa più interessante, però, è che anche stavolta x.com
Mi piace come hanno deciso di mettere Lautaro in panchina probabilmente per sostegno morale, nonostante sia infortunato.. reddit
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