L’atelier en français 4ª edizione dei laboratori estivi di lingua francese
Torna a Udine, dal 22 al 26 giugno 2026, “L’Atelier en français”, laboratorio estivo di lingua francese giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Associazione Constraint ETS-Spazio35.?L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, si inserisce all’interno del progetto.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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