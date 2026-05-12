L’atelier en français 4ª edizione dei laboratori estivi di lingua francese

Torna a Udine, dal 22 al 26 giugno 2026, “L’Atelier en français”, laboratorio estivo di lingua francese giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Associazione Constraint ETS-Spazio35.?L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, si inserisce all’interno del progetto.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Comunicato Stampa: 4a edizione di ‘Risosterie', tra enogastronomia, territorio e impegno sociale‘Risosterie' racchiude quindi in sé l'aspetto enogastronomico e un progetto di sviluppo territoriale, di formazione e di coesione sociale.

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