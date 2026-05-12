La vicepresidente della Camera dei Deputati ha annunciato di volersi sposare tra due mesi attraverso un post pubblicato questa mattina sui social. La donna, 38 anni e originaria di una città in Umbria, ha condiviso la notizia con i suoi follower senza fornire ulteriori dettagli sull’evento o sui piani legati alle nozze. La comunicazione ha suscitato attenzione tra i suoi sostenitori e gli utenti online.

La vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (38 anni, tifernate doc) si sposa. L’annuncio lo ha fatto lei stessa di buon mattino con un post sulle sue pagine social. "Ho sempre protetto la mia vita privata da alcune brutture legate al mio mondo pubblico. E ha funzionato – scrive –. Oggi però voglio condividere una cosa che, del resto, è pubblica per definizione. Tenetevi forte: tra meno di due mesi mi sposo. E sono felice". A convolare a nozze con Ascani sarà Gianluca Briguglia (56 anni), professore di Storia del pensiero politico Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele Milano. Ascani, nonostante sia giovane, ha già una carriera politica importante alle sue spalle.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’annuncio di Ascani: "Tra due mesi mi sposo"

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