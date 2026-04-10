Tra pochi mesi si avvicina il giorno delle nozze, ma una donna ha confessato di essere innamorata di un collega sposato e molto più anziano. La sua storia ha suscitato interesse e curiosità, ponendo domande sulle emozioni e sui sentimenti legati all’attesa di un matrimonio. Elena Di Cioccio ha poi aperto un confronto sull’ansia da matrimonio, chiedendo alle persone di condividere le proprie esperienze e riflessioni su questo tema.

Settimana scorsa devo aver dato il via a una nuova fase della nostra relazione epistolare, quella del “e poi è successo che”, in cui mi raccontate il secondo capitolo delle lettere pubblicate in questo spazio (rileggete la puntata qui). Mi piace moltissimo, ve l’ho già scritto. Solo che, per recuperare le vostre missive originali, mi servirebbero qualche strumento in più per risalire a voi. D’altronde, dal primo giorno di pubblicazione di questa rubrica sono passati 3 anni, 1095 giorni, 37 cicli lunari, ed è impossibile che io ricordi tutti i particolari che mi avete raccontato, né le date. Così, se oggi decidete di ragguagliarmi sulle vostre vicende in risposta a una pubblicazione già avvenuta, ricordatevi di allegare la lettera o il link alla pagina di Vanity Fair, altrimenti difficilmente riuscirò a riconnettermi nuovamente a voi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Tra qualche mese mi sposo, ma il mio cuore batte per un altro uomo conosciuto sul posto di lavoro, sposato, brillante e molto più grande di me». Risponde Elena Di Cioccio

«Sento di non essere mai abbastanza per il mio lui, anche se mi trucco e mi metto un vestitino sexy, ci sarà sempre quella più giovane che lui guarderà con più desiderio». Risponde Elena Di CioccioLa settimana scorsa ci siamo infilati nella storia storia mordi e fuggi di un’amica: occhi verdi, artista di strada, chimica fulminante ma senza...

«Mi sono innamorata di un ragazzo più giovane di me di nazionalità marocchina. Mi vergogno dei pregiudizi di chi vive nel mio paese e delle chiacchiere: “Si é trovata un marocchino! … che fine ha fatto poveretta”». Risponde Elena Di Cioccio«Purtroppo la pressione di fare figli a tutti i costi è subdola e incomincia da quando mettono un bambolotto in braccio ad una bambina.

Le sette picche doppiate di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo | Romanzo poliziesco

Temi più discussi: Elena Santarelli: Come faccio a stare in forma? Cammino sempre e mi alleno. Samantha De Grenet risponde così; Michelle Hunziker, il flirt con Berruti ‘scatena’ la risposta dell’ex Maria Elena Boschi. Cosa ha fatto; Cosa ha fatto Maria Elena Boschi quando ha saputo di Giulio Berruti e Michelle Hunziker?; Claudia Conte era l’amore della mia vita di lei ho un ricordo bellissimo Piantedosi? Mi arrivavano voci di nuove frequentazioni ma non mi riguardava.

«Tra qualche mese mi sposo, ma il mio cuore batte per un altro uomo conosciuto sul posto di lavoro, sposato, brillante e molto più grande di me». Risponde Elena Di CioccioCos’è per voi l’ansia da matrimonio? Da cosa dipende ? L’avete mai provata? Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti ... vanityfair.it

«Mi sono innamorata di un ragazzo più giovane di me di nazionalità marocchina. Mi vergogno dei pregiudizi di chi vive nel mio paese e delle chiacchiere: Si é trovata un ...Bentornati a Segreti, la rubrica più sorprendente del web. Alzi la mano chi come me è ossessionata/o dal motivetto Sanremese di Sal Da Vinci, …saremo io e te, legati per la vitaaaaaa che … . Il ... vanityfair.it

Il copione è quello di una relazione tossica. Come se ne esce Perché non riusciamo a rimetterci al centro della nostra esistenzaElena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti x.com

IL DOC RISPONDE La Dott.ssa Elena Stella, psicologa presso i centri Artemisia Lab, ci spiega la differenza tra stress e burnout. Lo stress è una reazione fisiologica e momentanea a nuove sfide. È una risposta adattiva che svanisce quando riusciamo - facebook.com facebook