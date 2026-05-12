Lampedusa blindata per l' abbraccio di Leone XIV | la polizia traccia il cammino tra i luoghi del dolore e della speranza
Lampedusa si prepara ad accogliere papa Leone XIV il prossimo 4 luglio, con le autorità di polizia che hanno eseguito un sopralluogo nei luoghi simbolo dell’isola. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza in vista dell’evento, che prevede l’arrivo del pontefice. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente gli spazi tra i punti di maggiore affluenza e quelli legati alle storie di dolore e speranza dell’isola.
Sopralluogo dei funzionari della polizia di Stato a Lampedusa dove il prossimo 4 luglio arriverà papa Leone XIV. Dopo il primo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, fatto nei giorni scorsi su convocazione del prefetto Salvatore Caccamo e dopo che ieri sull'isola è stata presente anche.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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