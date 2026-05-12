Lampedusa blindata per l' abbraccio di Leone XIV | la polizia traccia il cammino tra i luoghi del dolore e della speranza

Lampedusa si prepara ad accogliere papa Leone XIV il prossimo 4 luglio, con le autorità di polizia che hanno eseguito un sopralluogo nei luoghi simbolo dell’isola. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza in vista dell’evento, che prevede l’arrivo del pontefice. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente gli spazi tra i punti di maggiore affluenza e quelli legati alle storie di dolore e speranza dell’isola.

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