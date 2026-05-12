laboratori di semina e creativi ll garden didattico fa scuola

"Garden Didattico" è il progetto della cooperativa Nuovi Orizzonti per le scuole dell’infanzia e primarie, ma anche per le famiglie, le associazioni, i gruppi educativi e le persone con disabilità o bisogni speciali. "Dopo le iniziative di Natale e Pasqua – ha spiegato il responsabile comunicazione di Nuovi Orizzonti – abbiamo pensato di ideare, nell’area del vivaio Garden 381, uno spazio ricreativo, sociale e inclusivo dedicato alla scoperta della natura, delle piante e dell’ambiente. Attraverso attività pratiche e interattive, il Garden didattico, il primo nelle Marche, punta a sensibilizzare bambini, ragazzi, famiglie e persone svantaggiate sull’importanza della sostenibilità, del rispetto per l’ambiente e della biodiversità, garantendo l’accessibilità e l’inclusione di tutti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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