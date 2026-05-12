La storica pizzeria Remo a Testaccio nel mirino degli usurai | costretti a pagare 160mila euro di pizzo
La polizia ha arrestato un uomo di 48 anni accusato di aver estorto denaro a un socio della pizzeria Remo, una delle attività storiche di Testaccio. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe costretto il socio a versare circa 160mila euro di pizzo nel corso di oltre un anno, minacciando e imponendo pagamenti settimanali. L’operazione fa parte di un’azione volta a contrastare il fenomeno dell’usura nella zona.
Un 48enne arrestato dalla polizia: avrebbe costretto per oltre un anno un socio della storica pizzeria Remo a consegnargli soldi ogni settimana.🔗 Leggi su Fanpage.it
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