La storia di Vincent Plicchi sarà raccontata in un film

Il 9 ottobre 2023, un giovane di 23 anni si è suicidato durante una diretta su Tik Tok. La sua morte ha attirato l'attenzione sui rischi legati all’uso dei social media e sulla diffusione di contenuti in tempo reale. La vicenda ha suscitato discussioni sulla tutela della salute mentale degli utenti e sulla responsabilità delle piattaforme online. La storia di Vincent Plicchi sarà raccontata in un film.

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