La storia di Vincent Plicchi sarà raccontata in un film

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 ottobre 2023, un giovane di 23 anni si è suicidato durante una diretta su Tik Tok. La sua morte ha attirato l'attenzione sui rischi legati all’uso dei social media e sulla diffusione di contenuti in tempo reale. La vicenda ha suscitato discussioni sulla tutela della salute mentale degli utenti e sulla responsabilità delle piattaforme online. La storia di Vincent Plicchi sarà raccontata in un film.

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Vincent Plicchi aveva 23 anni quando, il 9 ottobre del 2023, si tolse la vita in una diretta sul social media Tik Tok. Plicchi, che viveva a Bologna e lavorava come tatuatore, era un appassionato di videogiochi, di danza hip hop e di doppiaggio. Sui social network interpretava un personaggio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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