Victoria Beckham ha stabilito una regola precisa per i suoi figli riguardo all'uso dei social media. Recentemente, il primogenito ha criticato i genitori in un'intervista, accusandoli di aver imposto delle restrizioni. La famiglia ha affrontato anche altre tensioni pubbliche, ma la regola sui social è rimasta invariata. La questione ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito con interesse le discussioni tra i membri della famiglia.

Nonostante le ultime vicissitudini con il primogenito Brooklyn, che ha incolpato i genitori di una eccessiva e artefatta esposizione mediatica per spiegare la scelta di allontanarsi dalla famiglia di origine, Victoria e David Beckham condividono delle rigidissime regole di educazione, che proprio la ex Posh Spice ha ha raccontato senza filtri durante il podcast Aspire with Emma Grede. La regola, in casa Beckham, è semplice: ogni sera, alle 18 in punto, tutti a tavola insieme. Un appuntamento fisso che, salvo impegni di lavoro, non salta mai. Beckham ha anche aggiunto che nessun membro della famiglia usa telefoni durante la cena spiegando quanto la comunicazione sia fondamentale.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La regola “tradizionale” che Victoria Beckham ha imposto ai figli

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