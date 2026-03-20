Pino Strabioli a Non è la TV | Mara Venier delusa da Mammucari a Domenica In ha calcato la mano

Pino Strabioli è stato ospite di Non è la Tv, dove ha raccontato un episodio accaduto a Domenica In. Durante uno sketch con Peppe Iodice, Mara Venier è apparsa visibilmente delusa da Teo Mammucari, che ha interpretato un ruolo che non è riuscito a convincere. Strabioli ha commentato che Mara Venier ha avuto l’impressione che Mammucari abbia insistito troppo nel tentativo di eseguire il suo intervento.

Pino Strabioli, ospite di Non è la Tv, ricostruisce la lite tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In durante lo sketch non riuscito con Peppe Iodice. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Domenica In, Teo Mammucari interrompe Mara Venier: la richiesta “segreta”Teo Mammucari ha iniziato la puntata del 25 gennaio 2026 di Domenica In dicendo che sarebbe stata "la più bella di questa edizione". Leggi anche: Domenica In, Mara Venier in ciabatte? Mammucari la stronca: caos su Rai 1 Contenuti utili per approfondire Pino Strabioli Temi più discussi: Bonaccorti, Pino Strabioli: Una signora della televisione, aveva l'umiltà dei grandi; Pino Strabioli a Non è la TV: Mara Venier delusa da Mammucari a Domenica In, ha calcato la mano; Il Prosecco è condivisione e conquista, perché è anche un messaggio politico inclusivo; Abbiamo ospiti più importanti, due domande e mandalo via. Il suo film al cinema lo tengono due giorni: Mammuccari imbarazza Peppe Iodice a Domenica In. Venier: Mi fischiano le orecchie. Villa di Donato, l’omaggio a Paolo Poli di Pino StrabioliL’attore Paolo Poli, scomparso nel 2016, si è raccontato a Pino Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni. Nei loro incontri ... napoli.repubblica.it «Sempre fiori, mai un fioraio»: Pino Strabioli omaggia Paolo Poli a Villa Di DonatoPino Strabioli porta in scena a Villa di Donato, in Piazza Sant'Eframo Vecchio 12 a Napoli, giovedì 5 giugno 2025 alle ore 20:30, lo spettacolo «Sempre fiori, mai un fioraio!» Il libro e l'omonimo ... ilmattino.it Pino Strabioli sarà con noi il 24 marzo al Teatro Sistina per la grande Serata Omaggio #100DarioFo Attore, conduttore, amante del teatro in tutte le sue forme: Pino Strabioli porta al Sistina la sua passione per le parole e per il palcoscenico come luogo di inc - facebook.com facebook Alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, morta il 12 marzo a 76 anni, arrivano i ricordi di chi le è stata accanto dentro e fuori dalla tv: Caterina Balivo, Maria Teresa Ruta, Eleonora Daniele, Pino Strabioli, Vladimir Luxuria. x.com