La Polizia Municipale sarà dotata di una body-telecamera sempre attiva | passa la proposta 5Stelle

La proposta di installare body-telecamere sugli agenti della Polizia Municipale di Perugia ha ottenuto il via libera con il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Le telecamere saranno sempre attive e registreranno audio e immagini durante il servizio degli agenti. La decisione riguarda l'equipaggiamento della Polizia Locale con dispositivi di registrazione continua. La delibera è stata approvata in consiglio comunale.

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Voto favorevole per dotare di body-cam gli agenti della Polizia Locale del Comune di Perugia, che registreranno con audio e immagini l'attività degli agenti. È passata con 26 voti - consensi espressi anche da una parte della minoranza - la proposta dei 5 Stelle di modificare il regolamento.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Taser alla polizia municipale di Pisa, il Consiglio boccia la proposta di rimozioneIl dispositivo rappresenta "una deriva militarizzante" per Diritti in Comune, mentre per la maggioranza si tratta di uno "strumento intermedio" per... Biblioteca civica, polizia municipale, auditorium e posteggio sotterraneo: come sarà la ex caserma PassalacquaLa ex palestra che potrebbe diventare un auditorium per la produzione musicale delle band locali, la nuova biblioteca civica, la nuova sede della... Argomenti più discussi: Notizie - La Polizia locale a portata di cittadino con un punto d’ascolto itinerante nel territorio; A Firenze parte la polizia di prossimità: 80 agenti nei punti ‘caldi’ della città; Efficientamento energetico degli edifici pubblici, si interverrà alla primaria di Case Finali e al Data Center della Polizia locale; San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta. ? Per la prima volta, la campagna di prevenzione Fuori dal giro della Polizia locale esce dagli ambienti scolastici per incontrare la cittadinanza L’iniziativa sarà presentata il 13 maggio alle 17:30 nel quartiere di Ottava tinyurl.com/3juac2mz #Sassari x.com Multa per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici ma l'auto era sul carro attrezzi - reddit.com reddit Sicurezza urbana ad Atripalda: la relazione della delegata alla Polizia Municipale e Protezione civile Maria Fasano al Dup 2026-28Il programma affidato al III Settore, riguarda le funzioni della Polizia Locale e della Protezione Civile. In primis occorre garantire la sicurezza urbana sull’intero territorio andando da un lato ad ... atripaldanews.it