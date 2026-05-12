La politica di fronte ai conflitti | le parlamentari Cecilia Strada e Rachele Scarpa parlano di pace al Libero Pensiero

Da leccotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ottima partecipazione ieri sera al circolo Libero Pensiero di Rancio, per l’evento di approfondimento politico dal titolo "Di fronte ai conflitti: cosa può fare la politica?". Un momento di confronto intenso e partecipato che ha visto come protagoniste l’eurodeputata Cecilia Strada e la deputata.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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