La politica di fronte ai conflitti | le parlamentari Cecilia Strada e Rachele Scarpa parlano di pace al Libero Pensiero
Ottima partecipazione ieri sera al circolo Libero Pensiero di Rancio, per l’evento di approfondimento politico dal titolo "Di fronte ai conflitti: cosa può fare la politica?". Un momento di confronto intenso e partecipato che ha visto come protagoniste l’eurodeputata Cecilia Strada e la deputata.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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DI FRONTE AI CONFLITTI: cosa può fare la politica? Domenica 10 maggio alle ore 18 ci vediamo al Circolo Libero Pensiero con l'Europarlamentare Cecilia Strada e la Deputata Rachele Scarpa per discutere le possibili azioni di Europa e Italia negli attuali facebook
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