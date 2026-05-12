La nuova Sanità del Lazio dalla Regione le linee guida per riempire le case di comunità Cosa cambia
Nella regione Lazio si avvicina la firma di un accordo tra le autorità regionali e i medici di base, mirato a potenziare le case di comunità. Le linee guida della nuova sanità regionale prevedono interventi specifici per aumentare il numero di servizi e utenti nelle strutture, con l'obiettivo di migliorare l'assistenza territoriale. La firma dell'intesa rappresenta un passo importante in questa direzione.
La firma dell’accordo integrativo regionale con i medici di base per riempire le case della comunità è vicino. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, è ottimista e ha parlato di “una settimana-dieci giorni” per chiudere la trattativa.Intanto, in attesa della firma, la Direzione regionale.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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La nuova Sanità del Lazio, dalla Regione le linee guida per riempire le case di comunità Ecco cosa cambia nei commenti ? facebook
La nuova #Sanità del #Lazio, dalla @RegioneLazio le linee guida per riempire le Case di Comunità. Cosa cambia. Ci sono nelle ASL Roma1, Roma2, Roma5, Roma6, ASL Latina, ASL Viterbo. E nella ASL Roma3 niente? Siamo figli di un dio minore? @Minis x.com
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