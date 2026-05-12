La nuova piattaforma IA che dà visibilità alle PMI

È stata lanciata una piattaforma europea dedicata alle piccole e medie imprese, che offre dati, tecnologia e servizi per facilitare lo sviluppo commerciale nel settore B2B. La piattaforma si propone di rendere più semplice la ricerca di partner, aumentare la visibilità delle imprese e favorire l’attivazione di nuovi contatti. Si tratta di una realtà indipendente che mira a supportare le aziende di ogni dimensione nel loro percorso di crescita.

B2B Stars e Kompass danno vita a una realtà europea indipendente dedicata allo sviluppo commerciale delle aziende: dati, tecnologia e servizi per classificare le aziende e farle conoscere a livello globale Una nuova realtà europea indipendente per dati, tecnologia e servizi dedicati allo sviluppo commerciale B2B, con l’obiettivo di semplificare ricerca, visibilità e attivazione dei contatti per imprese di ogni dimensione. E’ l’operazione compiuta da B2B Stars con l’acquisizione del 100% di Kompass International da parte di Expandi Group e sulla convergenza in un ecosistema integrato che punta a triplicare il fatturato entro cinque anni. Una...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

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