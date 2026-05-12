La primavera si arricchisce di una nuova proposta di stile con l’arrivo della borsa Aurora, firmata Le Pandorine. Realizzata con intrecci moderni e colori vivaci, questa borsa si presenta come un accessorio versatile, pensato per essere indossato in diverse occasioni. La sua progettazione combina elementi di design attuali con una leggerezza che invita a portarla con sé durante le giornate più calde.

Aurora è la nuova bag SS26 di Le Pandorine: intrecci contemporanei, colori luminosi e design versatile definiscono una borsa pensata per vivere la primavera con stile, leggerezza e personalità. La prima vera novità della stagione SS26 arriva da Le Pandorine, che con la collezione Everyday, in your own way firma un invito a vivere la primavera con spontaneità e stile. Un concept immediato, fatto di frasi brevi e messaggi chiari: libertà, autenticità, espressione personale. È in questo scenario che nasce Aurora, la nuova bag destinata a diventare protagonista della stagione. Disponibile in due formati, Aurora interpreta l’intreccio in chiave contemporanea, trasformandolo in un dettaglio estetico che dialoga con la funzionalità quotidiana.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La nuova Aurora di Le Pandorine accende la primavera SS26

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