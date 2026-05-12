LA NOTTE DELL'AGGUATO Iris ore 21.10 Con Gregory Peck, Eva Marie Saint e Robert Forster. Regia di Robert Mulligan. Produzione USA 1969. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA Durante una razzia della cavalleria in un villaggio indiano uno scout dell'esercito trova una donna bianca rapita anni prima dal capo pellerossa e il suo figlioletto. Decide di portarli con sè al suo ranch. Ma il capo, che era assente al momento del raid li insegue. La caccia è lunga e l'inseguitore la dissemina di morti. In una notte si decide il destino del piccolo. Se il mezzo indiano vivrà o no da indiano. PERCHE' VEDERLO perchè la tensione specie nella prima parte è altissima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "La notte dell'agguato", la razzia della cavalleria in un villaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

L'agguato al 19enne: recuperata la pistola della "notte di fuoco", sequestrato anche un carico di drogaNon soltanto il fucile (risultato rubato nel novembre del 2022) e tre cartucce ritrovati nel sottotetto di un'abitazione.

Furto nella notte nel basso Salento: ladri fanno razzia di sigarette e gratta&vinciI malviventi sono penetrati in un’attività di Torrepaduli, la frazione di Ruffano, dopo aver forzato la porta d'ingresso.

Argomenti più discussi: STASERA SU MEDIASET; Napoli, omicidio a Ponticelli: nella notte l’agguato a un 51enne; Napoli, agguato nella notte a Ponticelli: morto un 51enne; Agguato sulla Togliatti: due feriti a colpi di pistola a Centocelle. L'ombra della guerra del Quarticciolo.

Ventenne all’alba in strada accoltellata al petto, è salva. Misteriose le ragioni dell’agguato x.com

Una domanda da principiante riguardo alla quest; Nutrire la Fiamma in Levant. - reddit.com reddit

Agguato nella notte a Ponticelli: ucciso Antonio Musella ‘o muccusoNapoli – La periferia est di Napoli torna al centro delle cronache cittadine. A poco più di un mese dalla tragica scomparsa del ventenne Fabio Ascione – ... cronachedellacampania.it