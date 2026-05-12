La notte dell' agguato la razzia della cavalleria in un villaggio

Da liberoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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LA NOTTE  DELL'AGGUATO  Iris  ore 21.10 Con Gregory Peck, Eva Marie  Saint e Robert Forster.    Regia  di  Robert  Mulligan. Produzione  USA 1969. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA  Durante  una  razzia   della  cavalleria  in  un villaggio   indiano  uno  scout   dell'esercito   trova una   donna   bianca rapita anni  prima  dal capo pellerossa  e  il   suo  figlioletto. Decide di portarli  con sè  al suo ranch.  Ma il   capo, che   era  assente al momento  del  raid  li  insegue. La  caccia  è lunga e  l'inseguitore la  dissemina  di  morti. In  una  notte  si decide  il  destino del piccolo. Se il mezzo  indiano  vivrà o  no  da  indiano. PERCHE' VEDERLO    perchè  la   tensione  specie  nella  prima parte è  altissima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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