L' agguato al 19enne | recuperata la pistola della notte di fuoco sequestrato anche un carico di droga

Non soltanto il fucile (risultato rubato nel novembre del 2022) e tre cartucce ritrovati nel sottotetto di un'abitazione. Ma anche una pistola, calibro 22, con matricola abrasa. Arma risultata compatibile con il tentato omicidio, ai danni di un diciannovenne, avvenuto lo scorso 20 aprile a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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