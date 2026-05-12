La marcia sul posto – di Valerio Valentini

Un articolo analizza il comportamento del governo, definendolo come una marcia sul posto piuttosto che un vero progresso. L’autore sottolinea come l’esecutivo abbia mostrato più resistenza che azione concreta, mantenendo la posizione senza avanzare significativamente. La descrizione suggerisce una situazione di stallo, in cui le decisioni e le iniziative sembrano essere state sostituite da tentativi di conservare il potere.

Il paradosso di Giorgia Meloni: il suo governo, che doveva essere la nuova Marcia su Roma, s’è risolto in una marcia sul posto: un raffinato e caparbio sforzo di resistere per durare, anziché fare.🔗 Leggi su Ilpost.it

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LA MARCIA SUL POSTO: VALERIO VALENTINI RACCONTA IL PARADOSSO DI GIORGIA MELONI

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A Roma Sud, a 80 gradi sotto zero, nella sua cabina di crioterapia, sulle tracce di Lei. È andata così. Una breve anteprima di La marcia sul posto, su @ilpost @nottetempoediz ilpost.it/2026/05/06/il-…. x.com

Il mistero della forza di Giorgia MeloniLa marcia sul posto. Il paradosso di Giorgia Meloni è il nuovo libro, pubblicato da Nottetempo, di Valerio Valentini, cronista parlamentare del Post e curatore della newsletter settimanale di politica ... ilpost.it