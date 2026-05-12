' La luce' | un viaggio scientifico per capire come nasce e come si trasforma
Un divulgatore scientifico ha condotto un evento dedicato alla luce, spiegando come essa si origina e si modifica nel corso di esperimenti e ricerche. L'iniziativa ha coinvolto il pubblico in un percorso di approfondimento, illustrando i processi che stanno alla base delle trasformazioni luminose e le modalità con cui si può studiarle. Durante l'incontro sono stati presentati vari esempi pratici e scoperte recenti nel campo della fisica della luce.
Un viaggio scientifico, con il divulgatore Davide Formenti, per capire come nasce e come si trasforma la luce, tra esperimenti e scoperte. A proporlo, a bambini e ragazzi dai sette agli undici anni, è la biblioteca comunale Aldo Luppi di Ferrara con un doppio appuntamento giovedì 14 e giovedì 21.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Il progetto ideato da Giacomo e Andrea Sfetez unisce musica, letture e partecipazione del pubblico in un viaggio dal buio alla luce. #Friuli #Udine #Trieste #Cultura #Eventi x.com
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