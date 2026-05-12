' La luce' | un viaggio scientifico per capire come nasce e come si trasforma

Un divulgatore scientifico ha condotto un evento dedicato alla luce, spiegando come essa si origina e si modifica nel corso di esperimenti e ricerche. L'iniziativa ha coinvolto il pubblico in un percorso di approfondimento, illustrando i processi che stanno alla base delle trasformazioni luminose e le modalità con cui si può studiarle. Durante l'incontro sono stati presentati vari esempi pratici e scoperte recenti nel campo della fisica della luce.

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