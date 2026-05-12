La Lega chiede l' Esercito nelle stazioni di Sondrio e Colico
La Lega ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere l'invio dell’Esercito nelle stazioni di Sondrio e Colico. Dopo aver richiesto più volte la riapertura del posto di polizia ferroviaria a Sondrio, il partito di Matteo Salvini insiste ora per un'ulteriore presenza militare nelle stazioni della zona, in risposta a quanto dichiarato dalla deputata Eugenio Zoffili. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla sicurezza nelle aree ferroviarie.
La Lega non lascia, anzi raddoppia: dopo aver invocato a più riprese la poi avvenuta riapertura del posto di polizia ferroviaria alla stazione di Sondrio, ora, con un'interrogazione parlamentare presentata dal deputato Eugenio Zoffili, il partito di Matteo Salvini chiede un ulteriore.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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