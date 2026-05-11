Keir Starmer ha tenuto un discorso rivolto ai membri del suo partito, nel tentativo di evitare una mozione di sfiducia. L'intervento è arrivato in seguito a una sconfitta elettorale che ha suscitato tensioni all’interno del gruppo parlamentare. Durante il discorso, ha chiesto di mantenere l’unità e di concentrarsi su obiettivi comuni, senza fare riferimenti diretti a possibili sfide future alla leadership.

In un discorso ha provato a convincere il partito a non sfiduciarlo dopo il disastro alle elezioni della scorsa settimana, ma potrebbe non bastare Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ribadito di non volersi dimettere, in un discorso diretto più al suo partito che al paese. I Laburisti sono reduci da un disastro alle elezioni di settimana scorsa, quando si è votato per i parlamenti di Galles e Scozia e alle amministrative in Inghilterra, e si è riaperto il dibattito sulla possibilità di sostituire Starmer come leader e come primo ministro. Il pezzo di partito che sperava si facesse da parte è rimasto deluso. I media britannici l’hanno definito «discorso del reset», perché negli intenti di Starmer dovrebbe rilanciare la sua leadership e convincere gli oppositori interni che la priorità è non spaccare il partito.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Keir Starmer cerca di salvare il suo governo

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Trump contre Carney et Soros

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Non intendo farmi da parte e lasciare il Paese nel caos. Lo ha ribadito il premier laburista britannico Keir Starmer dopo il tracollo subito dal partito di maggioranza alle elezioni amministrative del 7 maggio in un discorso sul rilancio dell'azione di governo pres x.com

Un deputato laburista sfiderà Keir Starmer per la leadership reddit