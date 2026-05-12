Si intensificano le voci di un possibile scambio tra due delle principali squadre italiane al termine della stagione. Le trattative riguardano alcuni giocatori chiave e potrebbero portare a un cambiamento significativo nelle rispettive rose. Finora, nessuna delle parti ha confermato ufficialmente le trattative, ma le indiscrezioni continuano a circolare nel mondo del calcio. L’attenzione resta alta su eventuali sviluppi futuri.

Bianconeri e azzurri potrebbero rendersi protagonisti di un clamoroso affare di mercato al termine della stagione. La gara contro il Lecce ha evidenziato una necessità che ormai è sotto gli occhi di tutti: la Juventus ha bisogno di un centrocampista di qualità, capace di velocizzare la manovra bianconera e di offrire maggiori soluzioni in attacco. Un centrocampista alla Stanislav Lobotka, che Spalletti apprezza tantissimo e che ha già allenato nel corso della sua esperienza a Napoli. Lobotka (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il centrocampista slovacco classe ’94 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e quasi sicuramente non rinnoverà con...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juve fiuta il grande colpo in casa Napoli: la situazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCONSOLABILE JUVENTUS-NAPOLI 3-0 la live reaction

Notizie correlate

La Juve fiuta il grande colpo dal Real Madrid: Spalletti decisivoContinuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: ecco un altro obiettivo in vista della prossima stagione.

Calciomercato, ritorno di fiamma per la difesa? Il Milan fiuta il colpo a zeroCalciomercato Milan, sguardo verso l'estate per quanto riguarda la dirigenza rossonera.

Argomenti più discussi: Ausilio: Gruppo pazzesco, Chivu fantastico. Vogliamo migliorare ancora; Arsenal in finale di Champions, un tifoso fiuta l'affare ma ha una brutta sorpresa da un fan del Tottenham: la storia; La Juve fiuta il grande colpo in casa Napoli: la situazione; Classifica Serie A: Roma, -1 dalla Champions. Milan e Juve temono.

Leao è sul mercato per tre club di Premier League, Bastoni potrebbe andare al Barcellona, e la Juventus vuole costruire una squadra immediata, l'estate della Serie A è già caos e la finestra non è nemmeno aperta. reddit

La Juve fiuta il colpaccio in difesa: affare da 40 milioni di euroGrandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe arrivare. In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato contro ... calciomercato.it