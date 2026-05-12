La guerra in Medio Oriente si farà sentire anche al supermercato | grano frutta e verdura più care nella seconda metà dell’anno

Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, gli effetti della guerra in Medio Oriente si sono già fatti sentire anche nei supermercati europei. Nei primi giorni successivi all’azione militare, sono stati registrati aumenti di prezzi su grano, frutta e verdura. Questi rincari sono destinati a protrarsi nella seconda metà dell’anno, influenzando i costi quotidiani delle famiglie. La situazione evidenzia come un conflitto in una regione così lontana possa avere ripercussioni sui consumi e sul mercato alimentare internazionale.

Pochi giorni dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, gli europei hanno cominciato subito ad avvertire gli effetti della guerra sulla propria pelle. Il blocco dello Stretto di Hormuz – da cui transitano circa il 20 per cento del petrolio e il 30 per cento del gas – ha fatto schizzare al rialzo i prezzi dei carburanti, costringendo i governi a intervenire. Ma c’è un altro effetto, finora trascurato, che si farà sentire sugli scaffali dei supermercati nei prossimi mesi. La chiusura della lingua di mare che separa Iran e Oman ha provocato forti aumenti di prezzo anche per i fertilizzanti. Un fenomeno di cui finora si sono accorti principalmente gli agricoltori, ma che presto sarà sotto gli occhi di tutti.🔗 Leggi su Open.online

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